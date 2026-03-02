Ieri sera, circa cinquemila persone si sono radunate nel piazzale Michelangelo di Firenze per partecipare ai festeggiamenti del Capodanno cinese, creando un grande afflusso di pubblico in un luogo noto per la sua vista sulla città. La manifestazione ha visto la presenza di partecipanti di diverse età e provenienze, tutti riuniti per assistere alle tradizioni e alle esibizioni preparate per l’occasione.

Firenze, 2 marzo 2026 – Sono state circa cinquemila le persone che ieri hanno affollato piazzale Michelangelo per celebrare il Capodanno cinese. La terza edizione della Festa delle Lanterne si è così confermata come uno degli appuntamenti più partecipati e suggestivi del calendario culturale cittadino. La manifestazione ha preso il via con le tradizionali danze del leone e del drago, seguite da spettacoli e sfilate che hanno animato il piazzale con musiche, costumi e coreografie ispirate alla cultura cinese. Accanto agli show, grande spazio è stato dedicato ai workshop interattivi, pensati per coinvolgere il pubblico e raccontare le tradizioni legate alla Festa delle Lanterne, una delle ricorrenze più antiche e sentite del calendario lunare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in cinquemila al piazzale Michelangelo per il Capodanno cinese

Capodanno cinese a Firenze, il 1 marzo la Festa delle Lanterne al piazzale MichelangeloFirenze, 23 febbraio 2026 – Domenica 1 marzo il piazzale Michelangelo ospiterà la terza edizione della Festa delle Lanterne, appuntamento dedicato...

Capodanno cinese, Firenze celebra l’Anno del Cavallo: il 1 marzo la Festa delle Lanterne al piazzale MichelangeloFirenze, 23 febbraio 2026 – Firenze si prepara a festeggiare il Capodanno cinese con la terza edizione della Festa delle Lanterne, in programma...

Contenuti e approfondimenti su Firenze.

Temi più discussi: Firenze, cinquemila persone al piazzale Michelangelo per il Capodanno cinese; Capodanno cinese. Tutto pronto al Piazzale; La grande estate delle Cascine . Rinasce il Prato delle Cornacchie: Arena naturale per gli eventi.

Firenze, in cinquemila al piazzale Michelangelo per il Capodanno cineseFirenze, 2 marzo 2026 – Sono state circa cinquemila le persone che ieri hanno affollato piazzale Michelangelo per celebrare il Capodanno cinese. La terza edizione della Festa delle Lanterne si è così ... lanazione.it

Firenze, cinquemila persone al piazzale Michelangelo per il Capodanno cineseCinquemila persone ieri hanno affollato piazzale Michelangelo per celebrare il Capodanno cinese con la terza edizione della Festa delle Lanterne. 055firenze.it

Sulla #A1 4 km di coda in direzione Roma per un incidente avvenuto tra Firenze-Scandicci e Firenze sud #viabiliTOS x.com

Sandro Botticelli (Firenze,1445 - 1510) Dettaglio - Madonna con il Bambino e otto angeli (Madonna Raczynski) Staatliche Museen, Berlin - facebook.com facebook