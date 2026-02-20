Capodanno cinese Firenze celebra l’Anno del Cavallo | il 1 marzo la Festa delle Lanterne al piazzale Michelangelo

Il Capodanno cinese, che quest’anno segna l’Anno del Cavallo, ha portato a Firenze una grande festa. La causa è l’arrivo del nuovo anno tradizionale cinese, festeggiato con luci e colori vivaci. Il 1 marzo, al piazzale Michelangelo, si svolge la terza edizione della Festa delle Lanterne, con migliaia di persone che si preparano a partecipare. La manifestazione include spettacoli, esibizioni di danza e momenti di condivisione culturale. La città si anima con le luci delle lanterne che illuminano la collina fiorentina.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Firenze si prepara a festeggiare il Capodanno cinese con la terza edizione della Festa delle Lanterne, in programma domenica 1 marzo 2026 al piazzale Michelangelo. L'evento, dedicato all'Anno del Cavallo, simbolo di energia, vitalità e successo nella tradizione cinese, si conferma come uno degli appuntamenti più partecipati e suggestivi del calendario culturale cittadino, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere 10mila presenze dopo le circa 5mila registrate lo scorso anno. La manifestazione, in programma dalle 14 alle 18, prenderà il via con le tradizionali danze del leone e del drago, seguite da spettacoli e sfilate che animeranno il piazzale con musiche, costumi e coreografie ispirate alla cultura cinese.