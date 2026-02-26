Lo ha deciso il consiglio comunale che ha bocciato la mozione per inserire crocifissi e presepi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. La proposta di inserimento era arrivata da un consigliere dell’opposizione, ma da Palazzo Vecchio la risposta è stata chiara: rispetto all’autonomia scolastica e della pluralità di convinzioni religiose.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Firenze Pd, niente crocifissi nelle aule delle scuole

