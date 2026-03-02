Firenze attivista iraniana blocca il corteo di pacifisti | Quarantamila persone uccise dov’eravate voi?

A Firenze, durante un corteo pacifista, un’attivista iraniana si è frapposta tra i manifestanti e ha pronunciato parole dure, chiedendo dove fossero coloro che avrebbero dovuto intervenire. La donna ha citato numeri riguardanti vittime e arresti in Iran, evidenziando le violenze contro donne e dissidenti. Il suo intervento ha interrotto momentaneamente la marcia, attirando l’attenzione sulla situazione nel suo paese.

Firenze, 2 marzo 2026 – "Quarantamila persone uccise, 50mila arrestate, donne violentate. Dov'eravate voi?". Non contiene la rabbia Leila Farahbakhsh, attivista iraniana esule a Firenze, mentre affronta da sola un corteo di pacifisti sui lungarni. La sua voce si leva contro la prima fila dei manifestanti che reggono una lunga bandiera arcobaleno della pace. Non è solo uno sfogo il suo, è un atto d'accusa. L'attivista iraniana contro il corteo di pace Il corteo, promosso da Arci e sostenuto da varie sigle, si è radunato con circa 150 persone per manifestare contro l'intervento militare degli Stati Uniti e contro ogni forma di violenza. Ma per...