sciopero cgil corteo a firenze con migliaia di persone e landini

A Firenze, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo promosso dalla Cgil, partito da piazza Santa Maria Novella, in occasione dello sciopero generale contro la legge di bilancio. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi lavoratori e rappresentanti sindacali, evidenziando l'importanza della mobilitazione contro le misure economiche approvate.

È partito da piazza Santa Maria Novella a Firenze il corteo promosso dalla Cgil in occasione dello sciopero generale contro la legge di bilancio. Tra i partecipanti il segretario generale Maurizio Landini che terrà il comizio conclusivo in piazza del Carmine, nell'Oltrarno. Alcune migliaia le persone presenti, arrivate da tutta la Toscana. In testa al corteo, aperto da una banda musicale, lo striscione della Cgil Toscana con il segretario regionale Rossano Rossi e quello fiorentino Bernardo Marasco. Assieme a loro, tra gli altri, il segretario regionale del Pd, deputato Emiliano Fossi, e la sindaca di Firenze Sara Funaro.

