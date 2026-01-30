Le chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia nell’inchiesta per stalking di Sangiuliano

Da open.online 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Roma ha reso note alcune chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia nell’ambito dell’indagine per stalking contro Sangiuliano. Le conversazioni sono decine di pagine e sono state depositate agli atti dell’inchiesta. La vicenda si concentra sui rapporti tra la donna e Ranucci, mentre sono ancora in corso le indagini per stabilire eventuali responsabilità.

Agli atti dell’indagine della procura di Roma per stalking e lesioni nei confronti di Maria Rosaria Boccia verso l’ex ministro Gennaro Sangiuliano ci sono decine di pagine di conversazioni tra la donna e Sigfrido Ranucci. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il pm Giulia Guccione indagano anche sulla registrazione della telefonata privata tra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. Insieme al marito parte offesa nel procedimento a un passo dal dibattimento. Boccia e Ranucci. I pm elencano trentatré episodi di stalking di cui la Boccia dovrà risponderne davanti ai giudici. Nella telefonata l’imprenditrice di Pompei «imponeva a Sangiuliano di tenere aperta la conversazione telefonica con lei mentre lui, che si trovava presso l’abitazione privata di San Marino, confessava alla moglie Federica Corsini la relazione extraconiugale e contestualmente il litigio che ne scaturiva, così procurandosi indebitamente notizie attinenti la loro vita privata».🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Sangiuliano Boccia

Quelle chat Ranucci-Boccia nell’affaire Sangiuliano

Si torna a parlare delle chat tra Ranucci e Boccia nell’ambito dell’affaire Sangiuliano.

Maria Rosaria Boccia ospite a “Niky’s Show”: in tv le anticipazioni del suo libro sul caso Sangiuliano

Sabato 20 dicembre, Maria Rosaria Boccia sarà ospite a “Niky’s Show” su Canale Italia, dove presenterà anticipazioni del suo nuovo libro sul caso Sangiuliano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sangiuliano Boccia

Argomenti discussi: Le chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia nell’inchiesta per stalking di Sangiuliano; Quelle chat Ranucci-Boccia nell’affaire Sangiuliano; Ranucci, annullata sanzione del Garante sul caso Sangiuliano: Legittimo trasmettere l'audio tra l'ex ministro e la moglie; Report, i giudici annullano la sanzione del Garante per le chat di Sangiuliano.

Le chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia nell’inchiesta per stalking di SangiulianoAgli atti dell’indagine della procura di Roma per stalking e lesioni nei confronti di Maria Rosaria Boccia verso l’ex ministro Gennaro Sangiuliano ci sono decine di pagine di conversazioni tra la donn ... open.online

Quelle chat Ranucci-Boccia nell’affaire SangiulianoDecine di pagine di conversazioni tra il conduttore di Report e la donna indagata per stalking e lesioni ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.