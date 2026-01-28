Fiorello commenta il caso Corona-Mediaset | Siamo solo spettatori ed è meraviglioso

Fiorello commenta il caso Corona-Mediaset e dice che per ora sono solo spettatori di questa vicenda. Il cantante scherza e aggiunge che seguire tutto da fuori è “meraviglioso”, perché Corona ha fatto in poche settimane quello che in otto puntate di BellaMà. La sua opinione arriva mentre il caso è ancora in corso e tra polemiche e reazioni di vario tipo.

