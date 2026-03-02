Finti appalti lavoratori irregolari e milioni di euro di fatture false | perquisizioni in città

In città sono state condotte recenti perquisizioni legate a un’indagine su appalti falsi e irregolarità nel settore del lavoro. Sono state identificate 120 posizioni di lavoratori irregolari e 14 persone sono state iscritte nel registro degli indagati, con due trattenute in custodia cautelare. Sono stati sequestrati preventivamente più di 750 mila euro e sono stati accertati oltre cinque milioni di euro di fatture false.

È. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Come è bello evadere da Trieste a Foggia: scoperti 120 lavoratori irregolari e fatture inesistenti per 5,4 milioniIndagate 14 persone, di cui 2 tratte in arresto, per associazione per delinquere, reati tributari, in materia contributiva e violazioni... Anzio: fatture false e lavoratori inesistenti, confiscati 37 milioni a due imprenditoriDue imprenditori di Anzio confiscati beni per 37 milioni di euro in un'operazione contro la frode fiscale. Contenuti utili per approfondire Finti appalti. Finti appalti, lavoratori irregolari e milioni di euro di fatture false: due arresti in cittàSono 14 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla guardia di finanza di Trieste, nell'indagine Dirty Delivery. Sequestri per oltre 750 mila euro, controlli a tappeto in tutta Italia ... triesteprima.it Dirty Delivery, frodi negli appalti della logistica: 120 lavoratori irregolari e 5,4 milioni di fatture false. Coinvolta anche FoggiaTRIESTE – Un articolato sistema fraudolento nel settore della logistica, fondato su appalti illeciti di manodopera e frodi fiscali milionarie, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza nell'ambito ... statoquotidiano.it