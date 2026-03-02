Finti appalti lavoratori irregolari e milioni di euro di fatture false | due arresti in città

Due persone sono state arrestate in città nell'ambito di un'indagine su appalti fittizi e fatture false. Sono 120 i lavoratori trovati in posizione irregolare, mentre 14 soggetti sono iscritti nel registro degli indagati. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 750 mila euro e a un'indagine su circa cinque milioni di euro di false fatture.

Sono 14 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla guardia di finanza di Trieste, nell'indagine "Dirty Delivery". Sequestri per oltre 750 mila euro, controlli a tappeto in tutta Italia Sono 120 le posizioni irregolari di altrettanti lavoratori, con l'iscrizione nel registro degli indagati di 14 soggetti, di cui due tratti in arresto e l'ammontare di oltre cinque milioni di euro legati a false fatturazioni e, infine, una serie di sequestri preventivi per più di 750 mila euro. È questo l'esito di una lunga indagine della guardia di finanza di Portogruaro e di Trieste, coordinata dalla Procura della Repubblica... 🔗 Leggi su Triesteprima.it Finti appalti, lavoratori irregolari e milioni di euro di fatture false: perquisizioni in cittàSono 120 le posizioni irregolari di altrettanti lavoratori, con l'iscrizione nel registro degli indagati di 14 soggetti, di cui due tratti in arresto... Anzio: fatture false e lavoratori inesistenti, confiscati 37 milioni a due imprenditoriDue imprenditori di Anzio confiscati beni per 37 milioni di euro in un'operazione contro la frode fiscale. Una raccolta di contenuti su Finti appalti. Finti appalti, lavoratori irregolari e milioni di euro di fatture false: due arresti in cittàSono 14 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla guardia di finanza di Trieste, nell'indagine Dirty Delivery. Sequestri per oltre 750 mila euro, controlli a tappeto in tutta Italia ... triesteprima.it Dirty Delivery, frodi negli appalti della logistica: 120 lavoratori irregolari e 5,4 milioni di fatture false. Coinvolta anche FoggiaTRIESTE – Un articolato sistema fraudolento nel settore della logistica, fondato su appalti illeciti di manodopera e frodi fiscali milionarie, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza nell’ambito ... statoquotidiano.it