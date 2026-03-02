Finisce 0-2 Orvietana ko in casa Camaiore passa nel finale

L'incontro tra Orvietana e Camaiore si è concluso con la vittoria esterna per 2-0. La partita si è giocata in casa dell'Orvietana, con i goal che sono stati segnati nel finale. La formazione di casa ha schierato Formiconi, Paletta, Berardi e Ricci, mentre il Camaiore ha risposto con i cambi effettuati nel corso del secondo tempo.

ORVIETANA 0 CAMAIORE 2 ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Berardi (77' Nhaga), Ricci, Sforza (83' Marchegiani), Citarella (74'Arsenijevic), Lobrano, Simic (69' Tilli), Barbini (69' Canini); Panattoni, Caon. All.: N. Pascali. CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Ficini, Diana, Belli, Bartelloni, Remedi, Bigica (88' Accorsini), Bongiorni (83' Marcucci), Nieri (88' Ferracuti), Magazzu (71 Raineri). All.: S. Turi. ARBITRO: Marco Burattini di Roma 1 (Bensorte – Zappino). RETI: 73' Nieri, 81'st Bongiorni ORVIETO – Una rondine non fa primavera. L'illusione creatasi a Grosseto la fa svanire il Camaiore. Pascali aveva chiesto identità di adattamento (modellare i comportamenti per meglio integrarsi in situazioni diverse).