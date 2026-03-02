Calcio Serie D Nieri e Bongiorni a segno nel finale Il Camaiore espugna Orvieto

Nel match di Serie D, il Camaiore ha vinto 2-0 contro l'Orvietana, con Nieri e Bongiorni che hanno segnato nel finale. La squadra ospite ha schierato Forniconi, Paletta, Berardi, Ricci e Sforza, con alcuni cambi effettuati nel corso del secondo tempo. L'Orvietana ha invece presentato una formazione composta da giocatori come Caon, Barbini e Panattoni, che hanno provato a reagire senza riuscire a trovare la rete.

orvietana 0 camaiore 2 ORVIETANA: Forniconi, Paletta, Berardi (77’ Nhaga), Ricci, Sforza (83’ Marchegiani), Citarella (74’Arsenijevic), Lobrano, Simic (69’ Tilli), Barbini (69’ Canini), Panattoni, Caon. (A disposizione: Porta, Tronci, Ciavaglia, Teti). All. Niccolò Pascali. CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Ficini, Diana, Belli, A. Bartelloni, L. Remedi, Bigica (88’ Accorsini), M. Bongiorni (83’ Marcucci), Nieri (88’ Ferracuti), Magazzu (71’ Raineri). (A disposizione: Pierallini, Macchi, Velani, Luciani, Usseglio Viretta). All. Stefano Turi. Arbitro: Marco Burattini di Roma 1 (assistenti di linea Vito Bensorte di Trapani e Domenico Zappino di Vibo Valentia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Nieri e Bongiorni a segno nel finale. Il Camaiore espugna Orvieto Serie A. Varese espugna Trapani. Scintille nel finale. Espulso CappellettiBASKET "La chiave è stata la consistenza della nostra prestazione contro un avversario di talento. Calcio femminile: nessuno scossone nel sabato di Serie A. La Juve espugna ComoVa in archivio senza particolari sorprese il sabato dedicato alla Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Contenuti utili per approfondire Calcio Serie. Temi più discussi: Scheda squadra Camaiore Calcio; Exploit del Camaiore in Serie D, Seravezza ok e male Tau e Ghivi -; Tennistavolo - Il bilancio. Nove vittorie lucchesi; Serie D, più ombre che luci per le lucchesi: ko il Ghiviborgo e il Tau Calcio. Calcio Serie D. Nieri e Bongiorni a segno nel finale. Il Camaiore espugna Orvietoorvietana 0 camaiore 2 ORVIETANA: Forniconi, Paletta, Berardi (77’ Nhaga), Ricci, Sforza (83’ Marchegiani), Citarella (74’Arsenijevic), Lobrano, Simic (69’ Tilli), Barbini (69’ Canini), ... sport.quotidiano.net Serie D, più ombre che luci per le lucchesi: ko il Ghiviborgo e il Tau CalcioGiornata non particolarmente favorevole alle formazioni della Lucchesia, quella di serie D. Vince solo il Camaiore, che conquista a Orvieto tre punti importanti in ottica salvezza nella ripresa. luccaindiretta.it Calcio, serie A facebook