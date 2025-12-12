Eletta la nuova segretaria generale della Cisl scuola Abruzzo Molise
La Cisl scuola Abruzzo Molise ha eletto la sua nuova segretaria generale, Elisabetta Merico. La nomina è avvenuta il 12 dicembre a Francavilla al Mare, durante il consiglio generale alla presenza di importanti rappresentanti nazionali, tra cui Ivana Barbacci e Gianni Notaro.
Congresso Uiltec, eletta la nuova segretaria generale Daniela Piras