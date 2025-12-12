Eletta la nuova segretaria generale della Cisl scuola Abruzzo Molise

La Cisl scuola Abruzzo Molise ha eletto la sua nuova segretaria generale, Elisabetta Merico. La nomina è avvenuta il 12 dicembre a Francavilla al Mare, durante il consiglio generale alla presenza di importanti rappresentanti nazionali, tra cui Ivana Barbacci e Gianni Notaro.

La Cisl scuola Abruzzo Molise ha una nuova segretaria generale. Si tratta di Elisabetta Merico eletta il 12 dicembre a Francavilla al Mare dal consiglio generale alla presenza di Ivana Barbacci e Gianni Notaro, rispettivamente segretaria generale Cisl scuola nazionale e segretario generale Cisl. Ilpescara.it Elisabetta Merico nuova segretaria generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise Elisabetta Merico nuova segretaria generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise - Elisabetta Merico è la nuova segretaria generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise alposto di Davide Desiati. veratv.it Abruzzo: Elisabetta Merico eletta nuova segretaria generale Cisl scuola - Elisabetta Merico è la nuova segretaria generale della Cisl scuola Abruzzo- agenzianova.com Simona Compagnone è la nuova segretaria provinciale della Cisl Scuola, eletta all’unanimità durante il Consiglio Generale. Buon lavoro a lei e alla sua squadra - facebook.com facebook

Congresso Uiltec, eletta la nuova segretaria generale Daniela Piras

Video Congresso Uiltec, eletta la nuova segretaria generale Daniela Piras Video Congresso Uiltec, eletta la nuova segretaria generale Daniela Piras