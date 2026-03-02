fibra rimediamo ai disastri ereditati dagli altri governi

Il sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica conferma che ci sarà un nuovo bando da 733 milioni di euro destinato a estendere la copertura della fibra ottica ai civici ancora sprovvisti. La decisione arriva in risposta alle criticità ereditate dalle gestioni precedenti. La somma annunciata mira a colmare le lacune nelle aree non ancora raggiunte dalla rete in fibra.

Sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti, ci sarà un altro bando da 733 milioni per i civici non ancora raggiunti con la fibra ottica? "Sì. Siamo riusciti, dopo un negoziato impegnativo con la Commissione europea, a recuperare 733 milioni di euro per il nuovo intervento e consentire così ai cittadini residenti nelle aree più svantaggiate e a fallimento di mercato di poter usufruire di servizi di connettività veloci e sicuri". "È già stato pubblicato il Piano Fondo Nazionale Connettività ed è partita la consultazione pubblica fino al 18 marzo. Quindi si passerà alla procedura competitiva e al bando vero e proprio".

