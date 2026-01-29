Conte fuori dalla Champions AG4IN | Disastro? I disastri sono altri Poi si infuria con…

Antonio Conte esce arrabbiato e deluso dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League. Non si dà pace, e commenta duramente la sua squadra, mentre l’AG4IN prova a minimizzare, parlando di “disastri” che sarebbero ben altri. La partita ha lasciato tanti tifosi con l’amaro in bocca, e il tecnico ligure si sfoga in modo diretto, senza nascondere le sue emozioni.

Conte. Antonio Conte non nasconde rabbia e frustrazione dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League. Un’uscita che fa male, soprattutto per come è maturata e per il contesto che l’ha accompagnata. Davanti alle telecamere di Amazon Prime Video, il tecnico azzurro ha puntato il dito contro la gestione dei calendari di Serie A, ritenuta una delle cause principali di un tour de force logorante: “ Abbiamo giocato domenica alle 21, questa sera, e sabato alle 18 andiamo di nuovo in campo. Poi parlano di infortuni, ma la verità è che quelli se ne fottono altamente “. Nel corso dell’intervista non è mancato un momento di tensione quando gli è stato citato il disastro europeo del Napoli.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Napoli esce dalla Champions dopo una sconfitta sul proprio campo contro il Chelsea.

L’ultima giornata di Champions ha portato una sconfitta amara per il Napoli, battuto 3-2 dal Chelsea.

