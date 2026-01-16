Strumento per evitare altri disastri.

Il contratto di fiume Misa-Nevola rappresenta un importante strumento di prevenzione ambientale. Grazie alla partecipazione di vari soggetti, ha permesso di ottenere risultati concreti nella tutela del territorio. Il sindaco Olivetti ha sottolineato l'importanza di questo organismo collaborativo, che contribuisce a prevenire disastri ambientali e a promuovere uno sviluppo sostenibile, rafforzando l’efficacia delle azioni di tutela e recupero del fiume.

Novità sostanziali dal contratto di fiume Misa-Nevola. "Un organismo partecipativo importante - ha spiegato il sindaco Olivetti - che ha portato risultati. L’esperienza fin qui percorsa è stata estremamente positiva perché ci ha dato una visione e uno sguardo puntuale da parte di coloro che il fiume lo vivono tutti i giorni. Un contributo che si somma a quello tecnico e strettamente professionale di cui un’Amministrazione ha sempre bisogno. Tutto ciò ci ha permesso di avere un quadro complessivo della situazione". Ad intervenire è stato anche l’assessore regionale Tiziano Consoli: "Stiamo lavorando su tutti i fronti perché quanto accaduto non si verifichi più – ha spiegato Consoli – Il contratto di fiume è sicuramente uno strumento importante per monitorare, ma anche per lavorare in sinergia con cittadini e addetti ai lavori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

