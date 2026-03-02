Fiamme all’alba a Fusignano | 91enne estratta in extremis muore

Alle 5.30 di sabato mattina un incendio ha interessato un appartamento al piano terra in via Eugenio Curiel a Fusignano. Un uomo di 91 anni è stato estratto in extremis dalle fiamme, ma successivamente è deceduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le operazioni di soccorso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Alle 5.30 di sabato mattina, 28 febbraio 2026, un incendio si è scatenato all’interno di un appartamento al piano terra al civico 26 di via Eugenio Curiel a Fusignano. Una donna di 91 anni, coinvolta nel rogo, è stata estratta dai resti fumanti e trasportata in ospedale in condizioni disperate, ma non ha resistito alle conseguenze del trauma. Il suo decesso è stato confermato all’ospedale di Ravenna, dove i sanitari hanno esaurito ogni tentativo di rianimazione. L’evento, avvenuto all’alba, ha l’intervento immediato dei Vigili del fuoco di Lugo, con squadra e autobotte, e dei soccorritori del 118, che hanno operato sul posto per salvare la vita della paziente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fusignano, incendio in casa. Muore 91enneNon ce l’ha fatta Anna Ponseggi, la 91enne che, poco prima dell’alba di ieri a Fusignano, è rimasta intossicata dall’ingente quantitativo fumo...

Donna estratta dall'appartamento in fiamme e rianimata sul posto, muore in ospedaleE' una tragedia quella che si è materializzata in conseguenza di un incendio divampato domenica sera in un appartamento a Cesenatico, una donna è...

Aggiornamenti e notizie su Fiamme.

Temi più discussi: Fiamme all’alba a Montelabbate, incendio in una bifamiliare: soccorse due persone dal 118; Paura all'alba, a fuoco un appartamento in via Riva del Garda: un intossicato in ospedale; Auto in fiamme all’alba a Chiarano; Fiamme all’alba su via Portuense: tre auto distrutte dal fuoco.

Cinque auto a fuoco in strada in due ore: l'ombra di un piromane nel MilaneseLa prima segnalazione è scattata alle quattro poi altri quattro mezzi dati alle fiamme. Nessun ferito: sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri ... milanotoday.it

Auto in fiamme sull’a10 all’alba: intervengono i vigili del fuoco. Nessun feritoUn’auto è andata a fuoco alle 4.30 di sabato 28 febbraio sull’Autostrada A10, nel tratto compreso tra Voltri e Arenzano, in direzione Ventimiglia. L’incendio, divampato per cause ancora in fase di acc ... lavocedigenova.it

Fienile in fiamme vicino al centro abitato, la densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza: i cittadini lanciano l'allarme - facebook.com facebook

#Incendio in cucina a #Palermo, 88enne salvata dai pompieri. Le fiamme sono partite dal piano cottura di un appartamento all'ultimo piano. L'anziana è stata trasportata in ospedale @TgrRai #IoSeguoTgr x.com