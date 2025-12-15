Donna estratta dall' appartamento in fiamme e rianimata sul posto muore in ospedale

Un incendio scoppiato domenica sera in un appartamento a Cesenatico ha causato la morte di una donna, estratta dall'edificio e rianimata sul posto. Nonostante i tentativi di soccorso, la donna è deceduta successivamente in ospedale, aggiungendo un dolore alla tragedia.

© Cesenatoday.it - Donna estratta dall'appartamento in fiamme e rianimata sul posto, muore in ospedale E' una tragedia quella che si è materializzata in conseguenza di un incendio divampato domenica sera in un appartamento a Cesenatico, una donna è morta dopo il ricovero in ospedale. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, è scoppiato intorno alle 22.45 in via Brusadiccia e sul posto si.