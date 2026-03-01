Fusignano incendio in casa Muore 91enne

A Fusignano, poco prima dell’alba di ieri, si è verificato un incendio in una casa. La vittima è una donna di 91 anni che non è riuscita a salvarsi. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e recuperare il corpo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

Non ce l'ha fatta Anna Ponseggi, la 91enne che, poco prima dell'alba di ieri a Fusignano, è rimasta intossicata dall'ingente quantitativo fumo inalato a seguito di un incendio sviluppatosi nell'appartamento al piano terra (facente parte di una villetta in cui risiedono altre due famiglie) situato al civico 26 di via Curiel, a poche centinaia di metri dal centro della cittadina. La donna è stata trasportata in ambulanza in condizioni disperate all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, dove poco ha cessato di vivere. Spetterà al personale tecnico dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con i carabinieri della locale Stazione, fare piena luce sulle esatte cause del rogo, attualmente in corso di accertamento.