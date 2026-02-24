Musica in sicurezza premio speciale ad Anas al Festival di Sanremo

Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, ha ricevuto un premio speciale al Festival di Sanremo per il progetto “Musica in Sicurezza”. La motivazione della giuria evidenzia l’impegno dell’azienda nel promuovere la sicurezza stradale attraverso iniziative innovative. La cerimonia si è svolta durante il Gran Galà della Stampa, attirando l’attenzione di molti addetti ai lavori. La consegna del riconoscimento rappresenta un riconoscimento concreto per le campagne di sensibilizzazione avviate da Anas.

SANREMO (ITALPRESS) – Nel corso del “Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026” che si è svolto ieri sera durante il Gran Galà della Stampa l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme ha ritirato il Premio Speciale 2026 conferito dalla Giuria con la motivazione “Musica in Sicurezza” per l’impegno costante nella sicurezza stradale. “Le strade, come la musica, riescono a portarci lontano – ha dichiarato l’AD Gemme nel corso del suo discorso di ringraziamento – parlano entrambe di connessioni in grado di unire luoghi, persone ed emozioni. Essere presenti al Festival è per noi un’occasione preziosa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

