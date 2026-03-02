festa per il capodanno cinese benvenuto al cavallo di fuoco

Ieri piazza Sempione è stata teatro della festa per il Capodanno cinese, con draghi colorati, lanterne rosse e palloncini che hanno decorato l’intera piazza ai piedi dell’Arco della Pace. La celebrazione ha coinvolto un grande numero di persone che hanno assistito alle varie iniziative organizzate per il passaggio all’anno del Cavallo di fuoco. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni cinesi.

Draghi, lanterne rosse e palloncini hanno vestito a festa ieri piazza Sempione per la celebrazione del Capodanno cinese ai piedi dell’Arco della Pace. La cerimonia, attesa dal 17 febbraio, era stata rimandata per evitare contrapposizioni con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ora il braciere è ancora al suo posto ma coperto da un telo, “a riposo“ prima di riaccendersi sabato 7 per le Paralimpiadi. Intanto, benvenuto all’anno del “Cavallo di fuoco“ che è associato a energia, movimento e cambiamento. Nello zodiaco cinese ogni anno nasce dall’incontro tra un animale (12) e uno dei cinque elementi. Le combinazioni possibili sono sessanta e il Cavallo di fuoco era comparso in precedenza nel 1966 e nel 1906. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

“Diamo il benvenuto all’anno del Cavallo”. Celebrazione del Capodanno Cinese al Campus di ArezzoArezzo, 12 febbraio 2026 – Un pomeriggio dedicato alla celebrazione del Capodanno Cinese e alla scoperta delle tradizioni legate alla Festa di...

Torino dà il benvenuto all'Anno del Cavallo: il Capodanno Cinese tra arte, street art e luci sulla MoleTorino dà il benvenuto all'Anno del Cavallo: il Capodanno Cinese tra arte, street art e luci sulla Mole Torino e le Langhe si preparano a tingersi di...

Capodanno cinese 2026. piazza vittorio, Roma. anno del cavallo

