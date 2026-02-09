Torino dà il benvenuto all' Anno del Cavallo | il Capodanno Cinese tra arte street art e luci sulla Mole

Torino si accende per il Capodanno Cinese. Le strade della città si riempiono di luci e colori, mentre artisti e street artist decorano la Mole Antonelliana con murales e installazioni. La città si prepara a festeggiare l’inizio dell’Anno del Cavallo con eventi e spettacoli che coinvolgono cittadini e visitatori.

Torino dà il benvenuto all'Anno del Cavallo: il Capodanno Cinese tra arte, street art e luci sulla Mole Torino e le Langhe si preparano a tingersi di rosso per celebrare l'ingresso nell'Anno del Cavallo. A partire dal 17 febbraio, l'Istituto Confucio dell'Università di Torino darà il via a un palcoscenico di eventi che intrecciano l'antichissima saggezza orientale con le eccellenze del territorio piemontese, portando la magia del Capodanno Cinese tra i chiostri accademici, le piazze e persino sulle facciate dei monumenti simbolo. I festeggiamenti iniziano martedì 17 febbraio con l'inaugurazione della mostra "Poesia di carta" presso il Torino Outlet Village (visitabile fino al 15 marzo).

