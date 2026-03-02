Giornata della donna a Firenze musei civici fiorentini aperti gratuitamente

Il 8 marzo i Musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi saranno aperti gratuitamente a tutte le donne in occasione della Giornata internazionale della donna. Questa iniziativa permette di visitare le collezioni e gli spazi storici senza costi durante tutta la giornata. L'apertura gratuita riguarda le donne che desiderano partecipare alle visite e alle attività programmate nei musei della città.

Firenze, 2 marzo 2026 – La Giornata internazionale della donna a Firenze si può passare anche al museo: l' 8 marzo infatti i Musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi saranno aperti gratuitamente a tutte le donne. Al Museo di Palazzo Vecchio e al Complesso delle Murate saranno inoltre offerte occasioni di visita tutte al femminile, a cura della Fondazione Muse In Palazzo Vecchio il pubblico potrà infatti approfondire la figura di una donna fondamentale per la storia della città, la duchessa Eleonora de Toledo, mentre il Murate Art District sarà teatro di un appuntamento al femminile del ciclo Musei in musica, progetto sviluppato da Muse con l'orchestra filarmonica La Filharmonie per invitare a un'esperienza multidisciplinare dove il patrimonio civico e le arti visive incontrano i linguaggi musicali.