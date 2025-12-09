Festa di Santa Lucia e Sant' Aniello | il programma delle sante messe e della processione

Salernotoday.it | 9 dic 2025

Fedeli in fermento, in vista del 13 dicembre. L'Unità Pastorale Centro Storico Salerno rende noto, infatti, il programma degli eventi in onore di?.???????.???????: in corso, il Triduo in onore della Santa della Luce, dal 10 al 12 dicembre alle ore 19 presso la Chiesa di via Roma. Sabato, a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

