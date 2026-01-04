Calza più lunga del mondo e Befana 115 con incognita maltempo | orari percorso e viabilità

A Viterbo, l’Epifania si celebra con due eventi tradizionali: il 5 gennaio si svolge la sfilata della Calza più lunga del mondo, e il 6 gennaio si tiene la manifestazione Befana 115. Con l’incognita del maltempo, è importante conoscere gli orari, il percorso e le eventuali variazioni sulla viabilità per partecipare in sicurezza a queste celebrazioni.

A Viterbo, come da tradizione, l'Epifania raddoppia. Sono due le giornate dedicate alla Befana: il 5 gennaio la sfilata della Calza più lunga del mondo, mentre il 6 la Befana 115. A preoccupare, però, sono le previsioni meteo, che annunciano freddo, pioggia e possibili fiocchi di neve, mettendo a.

Calza della Befana più lunga del mondo, confermata la presenza del Viterbo Chapter #9906 Harley-Davidson - Calza della Befana e Harley Davidson spinti da un unico motore: il cuore. etrurianews.it

Befana, torna a Santa Maria a Monte 'La Calza più lunga del mondo' - Sta per tornare a Santa Maria a Monte “La Calza più lunga del mondo”, pronta a riapparire nel cuore del suggestivo borgo di Santa Maria a Monte. gonews.it

#dalterritorio #eventi @ComuneEmpoli “Empoli Città del Natale” si prepara a fare festa con la discesa e salvataggio della “Befana 2026” martedì 6 gennaio. La novità: una calza sospesa lunga 10 metri e con un diametro di 2. INFO: tinyurl.com/ezx8p46b x.com

Befana a Bientina alla pista di pattinaggio sul ghiaccio con la sfilata della calza lunga 50 metri e la befana regalerà calze e caramelle a tutti - facebook.com facebook

