Ferretti Group alla conquista del Medio Oriente | accordo strategico per Emirati e Oman
Ferretti Group ha stretto un accordo strategico con Aaa Marine, che diventa dealer esclusivo dei suoi brand, tra cui Ferretti Yachts, Riva, Pershing e Itama, per Emirati Arabi Uniti e Oman. Questa collaborazione mira a rafforzare la presenza del gruppo nel Medio Oriente, offrendo servizi e prodotti di alta qualità ai clienti di queste regioni. L’accordo rappresenta un passo importante nell’espansione internazionale dell’azienda.
Ferretti Group annuncia la nomina di “Aaa Marine” come dealer esclusivo dei brand Ferretti Yachts, Riva, Pershing e Itama per Emirati Arabi Uniti e l’Oman. “Aaa Marine” nasce dalla fusione tra Al Otaiba Investment e Ric Holding e si posiziona come partner di riferimento per lo sviluppo del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
