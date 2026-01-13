Ferretti Group alla conquista del Medio Oriente | accordo strategico per Emirati e Oman

Ferretti Group ha stretto un accordo strategico con Aaa Marine, che diventa dealer esclusivo dei suoi brand, tra cui Ferretti Yachts, Riva, Pershing e Itama, per Emirati Arabi Uniti e Oman. Questa collaborazione mira a rafforzare la presenza del gruppo nel Medio Oriente, offrendo servizi e prodotti di alta qualità ai clienti di queste regioni. L’accordo rappresenta un passo importante nell’espansione internazionale dell’azienda.

