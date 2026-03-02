Fermato dalla polizia dopo la segnalazione dal bar

Durante il fine settimana scorso, un uomo è stato fermato dalla polizia a Bastia Umbra dopo una segnalazione anonima proveniente da un bar. Secondo quanto riferito, l’uomo era visibilmente ubriaco e si comportava in modo molesto, motivo per cui è stato intercettato dalle forze dell’ordine. La vicenda riguarda esclusivamente l’intervento delle autorità e il comportamento dell’uomo in quel momento.

Era talmente ubriaco e molesto che era stato segnalato da anonimi mentre ancora si trovava, nel fine settimana scorso, in un locale di Bastia Umbra. La polizia, intervenendo a seguito della segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, ha visto un uomo allontanarsi in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche alla guida della sua vettura. La pattuglia lo ha seguito per poi fermarlo al fine di evitare incidenti stradali: alla guida c'era un uomo del posto di 49 anni che ha rifiutato di sottoporsi alla prova dell'etilometro. Il no deciso e irremovibile dell'uomo ha fatto scattare la denuncia e, inoltre, gli è stata ritirata la patente mentre il veicolo è stato affidato a un'altra persona vicina al 49enne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

