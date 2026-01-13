Entra in un bar e minaccia tutti col coltello | fermato dalla polizia

Il 12 gennaio, un uomo armato di coltello è entrato in un bar di via Lambro a Monza, frequentato da giovani. L’intervento rapido della polizia ha evitato conseguenze più gravi. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i clienti e la comunità locale, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza. La vicenda è tuttora sotto verifica da parte delle forze dell’ordine.

Momenti di paura ieri, 12 gennaio, in un bar di via Lambro a Monza. Intorno alle 13 un uomo è entrato dentro al locale - un bubble tea frequentato da giovanissimi - armato di un coltello, venendo poi fermato dall'intervento della polizia.Il fattoPoco prima delle 13, l'uomo sarebbe entrato dentro.

