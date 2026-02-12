Beccato col fumo nel calzino fuori dal bar | arrestato dalla polizia

Da milanotoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È successo fuori da un locale di via Leone Tolstoi a Milano, nei guai un ragazzo di 25 anni bloccato dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio Nel calzino del piede destro aveva 3 grammi di “fumo”. Altri 20 grammi li nascondeva nel sottosella dello scooter, insieme a un coltello. A casa, invece, sono stati trovati altro stupefacente e banconote per 4.300 euro. Per lui sono scattate le manette. Un ragazzo di 25 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in via Leone Tolstoi a Milano nella serata di mercoledì 12 febbraio.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

