LENDINARA (ROVIGO) - Un giovane agente di polizia locale è stato trovato, fuori dall’orario di servizio, in possesso di marijuana ad uso personale davanti a un locale lendinarese. Ad essere trovato con la sostanza stupefacente custodita nella propria auto è un 31enne che lavora come agente di polizia locale in un comune del Polesine. L’episodio è avvenuto mentre il giovane era fuori servizio e, nel proprio tempo libero, trascorreva una serata presso un locale di Lendinara dove sono intervenuti i Carabinieri di Lendinara per un controllo. Con l’ausilio dei cani e del personale specializzato del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia,... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Vigile urbano con uno spinello fuori dal bar, il 31enne è nei guai

