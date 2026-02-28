Fedez | Ho sempre sentito il peso di questo palco grazie a Masini ho imparato a non subirlo – Il video

Durante la serata di Sanremo, un artista ha commentato il proprio rapporto con il palco, affermando di aver sempre sentito il peso di questa esperienza. Ha raccontato di aver imparato a gestire la pressione grazie a un collega, con il quale ha condiviso momenti di calma dietro le quinte. Un altro partecipante ha invece sottolineato la serenità mostrata da Marco, che ha trasmesso questa calma anche agli altri presenti.

(Agenzia Vista) Sanremo, 28 febbraio 2026 "Io sono rimasto veramente scioccato della calma serafica che Marco ha dietro le quinte e per osmosi è riuscito in qualche modo anche a infonderla a me. Non nascondo il fatto che io ho sempre percepito il peso di questo palcoscenico." Così Fedez durante la conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Fedez: Ho sempre sentito il peso di questo palco, grazie a Masini ho imparato a non subirlo

Ecco i favoriti: Sal Da Vinci, Fedez & Masini e Serena Brancale. Carlo Conti in serata promette un annuncio: resterà alla guida del Festival o lancerà il suo successore - facebook.com facebook

Fedez & Masini ci stanno abituando ad esibizioni molto intense e belle. Sono un bel duo! #Sanremo2026 #Sanremo #Sanremo26 x.com