FedEx Modena | sgombero forzato dopo 4 giorni di presidio delegato

Alle ore 10.30 di venerdì 27 febbraio 2026, in via Germania a Modena, si è verificato uno scontro tra manifestanti del sindacato SI Cobas e le forze dell’ordine presso la filiale di FedEx Express. L’azione è stata scatenata dal presidio in corso da quattro giorni, durante il quale corrieri e delegati sindacali si sono seduti sull’asfalto per bloccare l’accesso ai cancelli dello stabilimento. La reazione delle forze di polizia e carabinieri ha portato al sgombero forzato dei manifestanti, con l’uso di spostamenti fisici per rimuovere le persone sdraiate o sedute. In questa fase, un delegato sindacale ha accusato dolori dopo essere caduto a terra e è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

