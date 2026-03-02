Federico Cinà diventa il miglior Under 19 al mondo dopo la vittoria a Pune

Da oasport.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Cinà si è aggiudicato il titolo di miglior Under 19 al mondo dopo aver vinto un torneo Challenger a Pune, in India. La vittoria avvenuta in questa competizione ha portato il giocatore a raggiungere il suo massimo ranking in questa categoria. La finale si è svolta con Cinà che ha superato il suo avversario in tre set.

Il successo di Pune, nel Challenger indiano, non ha regalato solo il best ranking a Federico Cinà. Il siciliano, figlio di Francesco, celebre per esser stato il coach di Roberta Vinci, è ora il migliore al mondo tra gli Under 19, in quello che per il momento è un eterno duello con il tedesco Justin Engel, l’altro grande testimone della classe 2007. I posti guadagnati nel ranking da Cinà sono 40, com’è già noto, ma il paradosso è che con questi risultati al momento è “solo” numero 16 d’Italia. Un fatto, questo, che rende comprensibile la profondità del movimento italiano, che non si lega soltanto alle altissime vette di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

federico cin224 diventa il miglior under 19 al mondo dopo la vittoria a pune
© Oasport.it - Federico Cinà diventa il miglior Under 19 al mondo dopo la vittoria a Pune

Leggi anche: Federico Cinà trionfa a Pune, è il primo titolo Challenger in carriera

Federico Cinà trionfa nel Challenger di Pune e continua a scalare la classificaIn finale il giocatore siciliano, classe 2007 e testa di serie numero sei, piega il britannico David Gill 6-3 5-7 7-6(1) in due ore e trentadue...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Federico Cinà.

Temi più discussi: Federico Cinà, la grande promessa del tennis italiano, inaugura il suo palmarès; Pune: Cinà raggiunge i quarti di finale; ESCLUSIVA - Federico Cinà: Titolo più bello annullando i match point. Miami? Non giocherò; Darderi e la legge del più forte: batte Hanfmann in finale, il torneo di Santiago è suo.

federico cinà federico cinà diventa ilCinà, risveglio da sogno: il palermitano trionfa in India e ritocca il best ranking, ora è numero 183 del mondoPer il diciottenne balzo in avanti di ben 40 posizioni rispetto alla scorsa settimana. La finale nel challenger di Pune contro Felix Gill è stata un concentrato di carattere e lucidità. Nel terzo set, ... palermotoday.it

federico cinà federico cinà diventa ilFederico Cinà vince il suo primo titolo Challenger: trionfo rocambolesco a PuneIl siciliano annulla 5 match point al britannico Gill e si aggiudica il suo primo titolo nel circuito Challenger Un primo titolo quanto mai incredibile e rocambolesco quello ottenuto nel Challenger di ... tennisitaliano.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.