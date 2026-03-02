Federico Cinà diventa il miglior Under 19 al mondo dopo la vittoria a Pune

Federico Cinà si è aggiudicato il titolo di miglior Under 19 al mondo dopo aver vinto un torneo Challenger a Pune, in India. La vittoria avvenuta in questa competizione ha portato il giocatore a raggiungere il suo massimo ranking in questa categoria. La finale si è svolta con Cinà che ha superato il suo avversario in tre set.

Il successo di Pune, nel Challenger indiano, non ha regalato solo il best ranking a Federico Cinà. Il siciliano, figlio di Francesco, celebre per esser stato il coach di Roberta Vinci, è ora il migliore al mondo tra gli Under 19, in quello che per il momento è un eterno duello con il tedesco Justin Engel, l’altro grande testimone della classe 2007. I posti guadagnati nel ranking da Cinà sono 40, com’è già noto, ma il paradosso è che con questi risultati al momento è “solo” numero 16 d’Italia. Un fatto, questo, che rende comprensibile la profondità del movimento italiano, che non si lega soltanto alle altissime vette di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

