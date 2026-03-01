Federico Cinà ha vinto il torneo Challenger di Pune, consolidando la sua posizione in classifica. La giornata si apre con il successo di Flavio Cobolli nella finale di Acapulco contro l’americano Tiafoe. Nel frattempo, Luciano Darderi si prepara a disputare il suo match a Santiago. La vittoria di Cinà si aggiunge agli eventi tennistici di questa domenica.

In finale il giocatore siciliano, classe 2007 e testa di serie numero sei, piega il britannico David Gill 6-3 5-7 7-6(1) in due ore e trentadue minuti. La vittoria odierna consente al giocatore italiano di continuare il proprio percorso di crescita e di salire fino alla posizione numero 183 del ranking. Il tennista italiano parte forte, opera il break nel secondo gioco e allunga fino al 4-1. Nell’ottavo gioco il britannico riesce ad accorciare sul 5-3 dopo aver annullato due palle set al rivale. Cinà non perde di lucidità, si affida al servizio e, alla terza possibilità, chiude i conti per il 6-3. Nella seconda frazione Gill annulla palla break nel quinto e nell’ottavo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Cinà trionfa nel Challenger di Pune e continua a scalare la classifica

