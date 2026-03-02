brignone chiude qui la stagione ho chiesto molto al mio corpo

Federica Brignone ha concluso la sua stagione a Soldeu, dichiarando di aver chiesto molto al suo corpo durante gli ultimi mesi. La sciatrice italiana ha appena chiuso un ciclo di competizioni che ha visto impegni intensi e risultati importanti. La stagione, seppur breve, ha lasciato tracce di un percorso fatto di impegno e dedizione.

ROMA - Si è conclusa a Soldeu la breve ma incredibile stagione agonistica di Federica Brignone. La bi-campionessa olimpica di supergigante e gigante a Milano Cortina 2026, rientrata in pista con risultati pazzeschi dopo il brutto infortunio del 3 aprile 2025, ha deciso di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del mondo in programma da venerdì 6 a domenica marzo in Val di Fassa, né ai successivi fine settimana di Are del 1415 marzo (gigante e slalom) e delle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo. "Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi - dichiara la valdostana dei Carabinieri - Dal giorno stesso in cui... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L’orgoglio di Federica Brignone: “Ho sempre creduto di potercela fare. Ho vissuto ‘qui e ora’ il mio recupero”La medaglia d’oro di Federica Brignone è, senza ombra di dubbio, una delle imprese sportive più clamorose della storia dello sport, italiano e non.

