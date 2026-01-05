Fabio Giomi il cassiere Pam reintegrato dopo il test del carrello non tornerà al lavoro | Dopo la tensione ha bisogno di riposo

Fabio Giomi, il cassiere di Pam reintegrato dopo il test del carrello, ha annunciato che non tornerà al lavoro. Dopo aver subito tensioni, ha deciso di prendersi del tempo per riposare. La sentenza del tribunale aveva disposto il suo reintegro, ma Giomi ha optato per un periodo di pausa prima di riprendere le attività lavorative.

