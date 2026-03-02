Federica Brignone stagione finita | Mi prendo una pausa il mio corpo chiede il conto

Federica Brignone ha deciso di interrompere anticipatamente la sua stagione sportiva, dichiarando di aver bisogno di una pausa a causa delle richieste del suo corpo. La sciatrice aveva raggiunto importanti risultati alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, vincendo due medaglie d’oro. Tuttavia, ha scelto di fermarsi prima del previsto senza indicare motivazioni ulteriori.

Federica Brignone conclude in anticipo la sua stagione agonistica, a poche settimane dai gloriosi traguardi alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina dove ha conquistato due medaglie d'oro. Non è un ritiro ma il pensiero l'ha sfiorata più volte e intanto la decisione di concludere in anticipo la stagione può essere un primo segnale. Stagione finita per Federica Brignone La sciatrice azzurra ha comunicato la sua decisione, come annunciato dalla Fisi. La due volte campionessa olimpica a Milano-Cortina non prenderà parte alle prossime tappe di Coppa del mondo, né alle finali in Norvegia: «Il mio corpo sta presentando il conto e approfitto della stagione al capolinea per prendermi una pausa e continuare la riabilitazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Si è conclusa a Soldeu la breve ma incredibile stagione di Federica Brignone.

