Brignone stagione finita | Mi prendo una pausa corpo chiede il conto

Federica Brignone ha annunciato la fine della sua stagione a causa di problemi fisici, decidendo di prendersi una pausa per recuperare. La sciatrice si trovava a Soldeu quando ha comunicato la decisione, spiegando che il suo corpo ha chiesto il conto dopo una serie di impegni intensi. La stagione si può considerare conclusa in anticipo rispetto alle aspettative.

(Adnkronos) – Si è conclusa a Soldeu la breve ma incredibile stagione di Federica Brignone. La bicampionessa olimpica di supergigante e gigante a Milano Cortina 2026, rientrata in pista con risultati pazzeschi dopo il grave infortunio del 3 aprile 2025, ha deciso, come comunicato dalla Fisi, di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del mondo in programma da venerdì 6 a domenica marzo in Val di Fassa, né ai successivi fine settimana di Are del 1415 marzo (gigante e slalom) e delle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo. "Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi", ha dichiarato Brignone, "dal giorno stesso... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

