Federica Brignone rivela un problema fisico | Mosaner mi ha portata in spalla per un motivo

Federica Brignone ha chiuso in settima posizione la seconda prova cronometrata di discesa sulla Olympia delle Tofane ai Giochi di Milano Cortina 2026. La sciatrice ha rivelato di aver avuto un problema fisico e ha spiegato che Mosaner l’ha aiutata portandola in spalla in qualche momento. La gara si fa sempre più intensa e le atlete sono pronte a dare il massimo.

Federica Brignone ha chiuso in settima posizione la seconda prova cronometrata di discesa sull'Olympia della Tofane ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. All'indomani della cerimonia d'apertura in cui ha recitato il ruolo di portabandiera della delegazione italiana a Cortina d'Ampezzo, la fuoriclasse valdostana si è testata nell'ultimo training ufficiale in vista della gara di domenica dimostrando una buona velocità a tratti ma dovendo fare i conti con una problematica fisica. La Tigre di La Salle ha ripercorso così le sue ultime 24 ore, tornando anche al momento della sfilata in cui è stata portata in spalla da Amos Mosaner: " Io alle 11.

