Giro d' Italia 2026 Mas verso il debutto | Mi prendo una pausa dal Tour de France

Il Giro d'Italia 2026 si avvicina e le trattative infiammano il mondo del ciclismo. Tra sorprese e strategia, il debutto di Mas si prospetta come un turning point, mentre Uijtdebroeks si prende una pausa dal Tour de France per un grande salto. Una mossa che potrebbe rivoluzionare le gerarchie e accendere nuove sfide nel panorama dei Grandi Giri.

Roma, 17 dicembre 2025 - Per qualcuno un vero e proprio colpo di ciclomercato, per altri una scommessa che comunque, se vinta, potrebbe riportare la Movistar Team a lottare per i Grandi Giri dopo anni di poco o nulla: comunque la si pensi, l'approdo nella squadra spagnola di Cian Uijtdebroeks stravolgerà i piani degli altri capitani designati. Su tutti Enric Mas, che gioca d'anticipo e cambia rotta. Le dichiarazioni di Mas. Con il prevedibile lancio del belga direzione Tour de France 2026, per un debutto assoluto dopo un paio di anni segnati alla Visma-Lease a Bike segnati da numerosi problemi fisici, lo spagnolo cambia a sua volta i propri piani e, come confessato ai microfoni di Marca, pensa al Giro d'Italia 2026, per quella che, superata la soglia dei 30 anni, sarebbe un'altra prima volta: ben diverso è il caso di Nairo Quintana, che in quello che dovrebbe essere il tuo ultimo anno da professionista sembra tagliato fuori da ogni Grande Giro.

Il percorso ufficiale del Giro d'Italia 2026: Grande Partenza in Bulgaria (3 tappe) e Gran Finale a Roma. Una solo cronometro, tutti i dettagli - Il percorso ufficiale del Giro d'Italia 2026: Grande Partenza in Bulgaria (3 tappe) e Gran Finale a Roma. eurosport.it

Giro d'Italia in costante movimento fra affari e cultura. Cairo agli ambasciatori: «La corsa promuove l'Italia nel mondo» - Il Presidente di Rcs MediaGroup è stato invitato alla Farnesina dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Il Giro è anche un fattore positivo nello stabilire relazioni tra il nostro Paese e l’estero» ... msn.com

