Brignone si ferma | Ho chiesto troppo al mio corpo mi sta presentando il conto

Federica Brignone ha annunciato di aver deciso di fermarsi perché sente di aver richiesto troppo al suo corpo negli ultimi mesi. La sciatrice italiana ha spiegato che il suo fisico sta rispondendo con segnali di affaticamento e che ha deciso di interrompere temporaneamente l’attività in vista di un recupero completo. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico.

"Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi". Federica Brignone si ferma. La bicampionessa olimpica di superG e gigante a Milano-Cortina 2026, rientrata in pista con risultati pazzeschi dopo il brutto infortunio del 3 aprile 2025, ha deciso di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del Mondo in programma da venerdì 6 a domenica marzo in Val di Fassa, né ai successivi impegni di Are del 1415 marzo (gigante e slalom) e delle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo. La sua breve ma incredibile stagione si è conclusa così a Soldeu. Brignone aveva parlato dell'ipotesi ritiro nei giorni scorsi. Per il momento lo stop riguarda solo questa stagione.