Federica Brignone dice stop in stagione | Ho chiesto molto al mio corpo Mi concedo una pausa

Federica Brignone ha annunciato di aver deciso di interrompere la sua stagione, spiegando di aver chiesto molto al suo corpo e di aver bisogno di una pausa. La sciatrice ha comunicato questa decisione a Soldeu, dove si è svolta una delle ultime tappe della stagione. La campionessa ha quindi concluso la stagione in modo anticipato, senza partecipare alle prossime gare previste.

L'Azzurra non prenderà parte ai prossimi impegni internazionali: "Ho dedicato tutta me stessa all'obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026" Soldeu, 2 marzo 2026 – Si è conclusa a Soldeu la breve ma incredibile stagione di Federica Brignone. La bicampionessa olimpica di supergigante e gigante a Milano Cortina 2026, rientrata in pista con risultati pazzeschi dopo il grave infortunio del 3 aprile 2025, ha deciso, come comunicato dalla Fisi, di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del mondo in programma da venerdì 6 a domenica marzo in Val di Fassa, né ai successivi fine settimana di Are del 1415 marzo (gigante e slalom) e delle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo.