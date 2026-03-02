Federica Brignone chiude la stagione | Ho chiesto troppo al mio corpo ora devo fermarmi

Federica Brignone ha annunciato la fine della sua stagione sportiva, spiegando di aver richiesto troppo al suo corpo e di aver deciso di fermarsi. L’azzurra ha fatto il suo annuncio a Soldeu, segnando la conclusione di una stagione breve ma intensa. La sciatrice ha comunicato la scelta senza ulteriori dettagli, lasciando intendere che si prenderà un periodo di recupero.

Si chiude a Soldeu la breve ma straordinaria stagione agonistica di Federica Brignone. La sciatrice azzurra, protagonista ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con l'oro in supergigante e gigante, ha deciso di interrompere qui il proprio percorso stagionale. Dopo il grave infortunio del 3 aprile 2025, Brignone era riuscita a rientrare in pista con risultati eccezionali, centrando un doppio trionfo olimpico che ha impreziosito una carriera già straordinaria. Tuttavia non prenderà parte alle prossime tappe di Coppa del mondo in programma in Val di Fassa dal 6 all'8 marzo, né agli appuntamenti successivi di Åre (14-15 marzo, gigante e slalom) e alle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo.