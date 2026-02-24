Polemica su stanza sindaco | No a propaganda referendaria

La decisione di utilizzare la stanza del sindaco per promuovere un referendum ha acceso un acceso dibattito tra i cittadini. La scelta di trasformare lo spazio ufficiale in un luogo di propaganda ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni accusano la mossa di violare la neutralità dell’istituzione pubblica, mentre altri difendono il diritto di espressione. La discussione si concentra sulla corretta gestione degli spazi istituzionali in vista delle prossime consultazioni.

La Stanza del Sindaco al Centro della Polemica Referendaria. La stanza del sindaco di Favara, simbolo istituzionale della città, è diventata il fulcro di una vivace polemica politica. Fabrizio Crapanzano, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, ha sollevato dubbi sull'uso di questo spazio per l'incontro del comitato per il no al referendum sulla giustizia. L'incontro, previsto per presentare la campagna referendaria, ha scatenato un dibattito sulla neutralità degli spazi pubblici. Crapanzano ha sottolineato che la stanza del sindaco rappresenta tutti i cittadini e non dovrebbe essere utilizzata per iniziative di propaganda politica.

