Video pubblicato sui social da Fdi Gratteri | Nessuno è autorizzato ad associare il mio nome a campagna referendaria denuncerò

Il video pubblicato sui social da Fdi mostra Gratteri che prende posizione su un'associazione non autorizzata del suo nome a una campagna referendaria. Il rappresentante annuncia che procederà con una denuncia presso le sedi competenti per chiarire l’accaduto e ottenere gli eventuali accertamenti necessari. La comunicazione evidenzia l’importanza di rispettare i nomi e le affiliazioni ufficiali in contesti pubblici e politici.

"Provvederò a denunciare nelle sedi opportune quanto accaduto per chiedere gli accertamenti del caso", annuncia il procuratore della Repubblica di Napoli "Provvederò a denunciare nelle sedi opportune quanto accaduto per chiedere gli accertamenti del caso". Ad annunciarlo è il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, in relazione a un video pubblicato nei giorni scorsi sui social da Fratelli d'Italia in cui il magistrato parla della riforma del Csm. De Luca attacca Manfredi: "A Napoli c'è un clima da P2. Bisogna dire la verità su Bagnoli"

