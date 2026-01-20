Video pubblicato sui social da Fdi Gratteri | Nessuno è autorizzato ad associare il mio nome a campagna referendaria denuncerò

Il video pubblicato sui social da Fdi mostra Gratteri che prende posizione su un'associazione non autorizzata del suo nome a una campagna referendaria. Il rappresentante annuncia che procederà con una denuncia presso le sedi competenti per chiarire l’accaduto e ottenere gli eventuali accertamenti necessari. La comunicazione evidenzia l’importanza di rispettare i nomi e le affiliazioni ufficiali in contesti pubblici e politici.

"Provvederò a denunciare nelle sedi opportune quanto accaduto per chiedere gli accertamenti del caso", annuncia il procuratore della Repubblica di Napoli "Provvederò a denunciare nelle sedi opportune quanto accaduto per chiedere gli accertamenti del caso". Ad annunciarlo è il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, in relazione a un video pubblicato nei giorni scorsi sui social da Fratelli d'Italia in cui il magistrato parla della riforma del Csm.

Gratteri: “Fdi rilancia su Facebook vecchio video senza autorizzazione, denuncerò”In seguito alla diffusione non autorizzata di un vecchio video su Facebook, il dirigente di Fratelli d’Italia, Gratteri, ha annunciato che procederà con una denuncia presso le autorità competenti.

