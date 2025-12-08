FC 26 SBC POTM LIGA F | Claudia Pina 87 OVR – Attaccante del Barcellona con 5 Stelle Piede Debole!
È disponibile la SBC per sbloccare la Player of the Month della Liga F di novembre: Claudia Pina, attaccante del Barcellona con 87 di overall e 5 stelle Piede Debole. Un’occasione imperdibile per aggiungere questa talentuosa calciatrice alla tua squadra.
È disponibile la SBC per sbloccare la Player of the Month della Liga F per novembre: l’attaccante del Barcellona Claudia Pina (87 OVR). Questa carta offre un’opzione offensiva incredibilmente versatile, potente nei tiri e dotata di un cruciale upgrade a 5 Stelle Piede Debole. Costo Stimato: Molto Alto (Richiede 86 TOTW, 87×4 TOTW, 88 OVR).. Durata: 28 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x POTM Claudia Pina 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 87 OVR LW, LM, ST 5 4 Attaccante interno, Falso 9 TIR 87, DRI 88, PAS 85, VEL 80 Le 7 Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Disponibile da questo momento la nuova promo Joga Bonito! Paquetà è la SCR di questa sera assieme a un nuovo obiettivo e due evoluzioni! Tutti i giocatori avranno 5 stelle skills e la promo ha una durata di una settimana! Lamine Yamal è il POTM Liga ed - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC POTM LIGA F: Claudia Pina (87 OVR) – Attaccante del Barcellona con 5 Stelle Piede Debole! - È disponibile la SBC per sbloccare la Player of the Month della Liga F per novembre: l'attaccante del Barcellona Claudia Pina (87 OVR). Scrive imiglioridififa.com