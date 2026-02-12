I sondaggi sul Donbass le garanzie Usa e 800 miliardi di aiuti | perché Zelensky si trova di fronte una scelta impossibile

A Kiev il clima è teso. Circola da settimane un sondaggio riservato che mostra come l’Ucraina sia stanca, ma non disposta a qualsiasi compromesso per mettere fine al conflitto. Zelensky si trova di fronte a una scelta difficile, tra le garanzie degli Stati Uniti e gli aiuti miliardari in arrivo, e la volontà del suo popolo, che non vuole cedere. La situazione resta complicata e il quadro politico appare sempre più fragile.

Ucraina, a Kiev circola da settimane un dato che non avrebbe dovuto diventare pubblico. Un sondaggio riservato del gruppo Sunflower Sociology, commissionato a fine dicembre per ambienti politici della capitale, fotografa un Paese stremato ma tutt’altro che disposto ad accettare qualsiasi condizione pur di fermare la guerra. È su questo terreno fragile che si muove oggi Volodymyr Zelensky, stretto tra la pressione internazionale e il rischio di una frattura interna. Il nodo Donetsk e le pressioni internazionali. Secondo quanto filtra da Kiev, l’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump avrebbe chiesto all’Ucraina di accettare la perdita della parte ancora controllata del Donetsk entro la tarda primavera, in linea con le richieste di Vladimir Putin, in cambio di un impegno verbale a fermare l’aggressione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L’amministrazione USA avrebbe comunicato a Kyiv che le garanzie di sicurezza americane dipendono dall’accordo di pace con la Russia, incluso un possibile abbandono del controllo sul Donbass.

Le recenti riunioni tra leader internazionali si focalizzano sulla situazione nel Donbass e sulle garanzie per Kiev.

