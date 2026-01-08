Castellabate nuovi servizi digitali e 45mila euro dal Pnrr
Il Comune di Castellabate ha introdotto nuovi servizi digitali, tra cui l'identità digitale, il sistema PagoPA, sportelli telematici e notifiche via web. Questi strumenti sono stati attivati grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), con un investimento di circa 45.000 euro. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dei servizi pubblici e facilitare l'accesso dei cittadini alle pratiche amministrative online.
Identità digitale, sistema PagoPA, sportelli telematici e notifiche via web. Sono operativi i nuovi servizi online del Comune di Castellabate, attivati grazie all'implementazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L'operazione mira a ridisegnare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
