Farmacie veronesi oltre 41mila prestazioni nel 2025 e nuovi servizi in arrivo

Nel 2025, le farmacie di Verona hanno svolto oltre 41.000 prestazioni, confermando il ruolo fondamentale come punti di riferimento sanitario nel territorio. La crescita dei servizi offerti testimonia l’impegno delle farmacie nel rispondere alle esigenze dei cittadini. Sono in arrivo nuove iniziative che rafforzeranno ulteriormente questa collaborazione, consolidando la loro posizione come presidi essenziali per la salute pubblica nella provincia.

Vaccini Covid. A Verona già oltre 150 farmacie disponibili - “Le farmacie veronesi hanno risposto in maniera massiccia considerando i tempi record e i numeri dell’adesione sono davvero significativi. quotidianosanita.it

Nelle farmacie veronesi oltre 28mila prenotazioni per la vaccinzione Covid in due mesi - Non sono ancora partite le vaccinazioni eseguite direttamente nelle farmacie veronesi, ma Federfarma Verona diffonde i dati sulle prenotazioni dei vaccini e i tamponi eseguiti in farmacia ed evidenzia ... quotidianosanita.it

VIDEO | Raccolta del farmaco in 160 farmacie veronesi: aiuterà 34 mila persone - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.