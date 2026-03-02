Fano-Cantù 3-0 | Marco Bonitta debutta con una vittoria netta

Nella partita tra Fano e Cantù, la squadra di casa ha conquistato una vittoria per 3-0. Questo risultato rappresenta il debutto di Marco Bonitta come allenatore della formazione fanese. La vittoria è arrivata con un punteggio chiaro, segnando un inizio promettente per la stagione. La partita si è conclusa senza set persi dalla squadra di Fano.

Una vittoria netta concreta l'esordio di Essence Hotels Fano sulla panchina fanese, segnando un positivo punto di svolta all'avvio della stagione. Una prestazione corale ha garantito continuità tra muro, ricezione e fase offensiva, traducendosi in tre set vinti senza rimpianti contro Campi Reali Cantù. Sin dalle battute iniziali, i padroni di casa hanno preso in mano le redini del match avviandosi con un vantaggio compromissorio di 6-2 grazie a una fase di muro-difesa particolarmente efficiente. Cantù ha incontrato serie difficoltà in attacco, stoppato dalle chiusure fanesi e da una gestione complessiva della palla che ha limitato gli errori, favorendo un dominio graduale di Fano.