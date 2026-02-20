Bonitta sostituisce Moretti alla guida della Virtus Fano

Bonitta prende il posto di Moretti come allenatore della Virtus Fano, dopo che il club ha deciso di cambiare strategia. La scelta nasce dalla necessità di migliorare le prestazioni della squadra e di ottenere risultati più concreti nel campionato in corso. Bonitta, con una lunga esperienza alle spalle, ha già guidato diverse squadre di vertice e si prepara a lavorare con i giocatori nel prossimo incontro. La società ha già annunciato ufficialmente il cambio di guida tecnica e ha mostrato fiducia nel nuovo tecnico.

Le competizioni di pallavolo di alto livello continuano a coinvolgere appassionati e addetti ai lavori, con importanti aggiornamenti e sorprese nelle varie categorie. Dalle dinamiche del mercato alle sfide imminenti in campionato, ogni aspetto si contraddistingue per innovazione, cambiamenti e momenti di grande tensione. Nel mondo della pallavolo, si registrano cambi di allenatori e viceversa nuove interpretazioni delle strategie di squadra. La Virtus Fano ha vissuto recenti mutamenti, con l'esonero del tecnico Moretti e l'ingaggio di un nuovo allenatore che porta con sé un'importante esperienza nel settore.